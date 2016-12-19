Брянск, 19 декабря, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Сотрудники УМВД России по Брянской области изъяли более 6,6 тыс. бутылок поддельного алкоголя известных брендов и 265 пачек сигарет с поддельными акцизными марками. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полиции, общая стоимость контрафактного алкоголя составила 1,5 млн рублей. Сигареты хотели продать в целом за 2,5 млн рублей.

Skitterphoto Ящик с алкоголем

Преступники действовали на территории Погарского района Брянской области. Вся контрафактная продукция должны была быть продана в розничных магазинах района.

«Сотрудниками полиции установлены и задержаны организаторы данного незаконного бизнеса. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных акцизных марок», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас разыскиваются другие члены группы.

ИА REGNUM напоминает, что в канун 2016 года в России произошло множество смертей от употребления суррогатного алкоголя. Только в Красноярском крае в больницу были доставлены почти 50 человек. Несколько человек умерли. Случаи смертельного отравления были в Иванове, Оренбурге, Чебоксарах и других городах.

После этого в Брянской области задумались над разработкой программы борьбы с нелегальным алкоголем и снижения уровня потребления населением. Кроме того, в правительстве предлагали увеличить штрафы за продажу контрафакта.