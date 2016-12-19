Чебоксары, 19 декабря, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Правительство Чувашии отыгрывает назад в резонансном деле о лишении льгот работающих ветеранов труда. После судебных проигрышей чувашские власти возвращают пенсионерам часть отобранных льгот. Решение о реанимации ветеранских льгот было рассмотрено на заседании регионального Кабинета министров. 20 декабря его предстоит рассмотреть Госсовету Чувашии, который в прошлом году пошёл на поводу регионального правительства и отменил льготы работающим ветеранам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM 9 мая 2016 г., Чебоксары

Напомним, в октябре Верховный суда России «по существу» поддержал иск прокуратуры Чувашии, постановив, что нельзя назначать льготы в зависимости от того, работает ветеран труда или нет, исполняется почти через два месяца. Суд частично удовлетворил иск надзорного ведомства, определив вернуть «ветеранские» льготы. «Суд постановил, что нельзя разделять ветеранов по критерию, работает он или нет. Право на льготы он имеет в любом случае», — сообщил начальник отдела прокуратуры Алексей Зольников.

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На заседании Кабинета министров Чувашии был рассмотрен проект закона, согласно которому ветеранам труда возвращается часть льгот. Это касается 50-процентной компенсации расходов на проводную телефонную связь, права на получение медицинской помощи в больницах, к которым ветераны были прикреплены до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медпомощи в рамках программы госгарантий бесплатного оказания помощи в медицинских организациях. «В соответствии с апелляционным определением Верховного суда России 26 октября 2016 года предлагается распространить меры социальной поддержки на ветеранов труда независимо от прекращения ими трудовой деятельности», — говорится, в частности, в пояснительной записке Минтруда Чувашии, опубликованной на сайте Госсовета Чувашии.

Кроме того, с 1 января 2017 года планируется увеличить размер ежемесячных денежных выплат. Предложенное правительством увеличение составит 1,66%, в абсолютном выражении — от 17 до 43 рублей. Для тружеников тыла военных лет размер выплат планируют увеличить на 17 рублей — до 1044 рублей. Для ветеранов труда предлагается увеличить сумму выплат на 18 рублей — до 1100 рублей. Реабилитированные лица будут получать 2634 рублей (рост на 43 рубля), а лица, признанные пострадавшими от политических репрессий — 2345 рублей (рост на 38 рублей).

«Средства в бюджете предусмотрены. Достаточны для этих мероприятий», — заявил глава Минтруда Чувашии Сергей Димитриев. По расчётам министерства, на 2017 год на указанные цели в республиканском бюджете предусмотрено 1,733 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в декабре 2015 года Чувашия приняла изменения в законодательстве, введя принципы адресности и нуждаемости, в результате чего произошла оптимизация бюджетных расходов, но часть социально незащищенной категории населения осталась без господдержки. Изменения, в частности, коснулись условий выплаты детских пособий, маткапитала, льготных проездных для учащихся, платы за детсад и социальной поддержки ветеранов труда.

Что касается работающих пенсионеров, имеющих звание ветеранов труда, то в случае продолжения трудовой деятельности, с января 2016 года они перестали получать ежемесячные выплаты (1082 рубля в месяц) и лишились компенсаций на оплату радиовещания, телевидения и телефонной связи. Напомним, в регионе продолжают трудовую деятельность порядка 30 тыс. ветеранов труда Чувашии. С этим решением не согласилась прокуратура Чувашии, направив протест от имени руководителя ведомства Сергея Легостаева. В документе отмечается, что «предоставление мер социальной защиты ветеранам труда в зависимости от прекращения ими трудовой деятельности незаконно». Поясняется, что «введение различий, не имеющих объективного и разумного оправдания, для лиц, принадлежащих к одной и той же категории», нарушает «конституционный принцип равенства.

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Решение вопроса ушло в судебную плоскость. По данным прокуратуры, в результате Верховный суд России признал недействующей норму регионального закона в Чувашии, отменяющей с января 2016 года льготы ветеранам труда на компенсацию расходов за радиовещание, телевидение и телефонную связь. Что касается иска в части возврата единых денежных выплат, то Верховный суд России отказал в данном требовании. «Суд, вероятно, посчитал, что это дополнительная льгота, которую субъект вправе устанавливать при наличии соответствующих финансовых возможностей», — пояснил начальник отдела прокуратура Алексей Зольников.