Ростов-на-Дону, 19 декабря, 2016, 16:05 — ИА Регнум.



Pixabay.com Пожар

Пожар, который случился в экономическом лицее №14 в Ростове-на-Дону, полностью потушен. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС 19 декабря, никто из детей и педагогов не пострадал.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что тревожный звонок из учебного заведения на пульт дежурного поступил в 13:15. По прибытию пожарных огнем была объята площадь 40 квадратных метров. Из-за сильного задымления пожару был присвоен второй ранг, школьников и учителей эвакуировали.

На место прибыли 74 человека личного состава, 27 единиц техники. Через час с возгоранием было покончено. Сейчас специалисты Госпожнадзора выясняют причины ЧП в лицее.

Напомним, что интернет-пользователи — очевидцы событий — в социальных сетях выложили фотографии с места ЧП. На снимках видно, как дети выбегают на улицу без одежды, детей эвакуировали прямо через окна.