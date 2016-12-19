Астрахань, 19 декабря, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Впечатления, которое произвели школьные столовые и организация питания учеников в них в районах Астраханской области, оказались менее радостными, чем при посещении городских школ. Об этом по итогам рейда средним образовательным учреждениям Приволжского и Володарского районов заявили депутаты областной думы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе законодательного органа 19 декабря, инспекцию народные избранники начали со школы села Началово.

Cenya Glova Школьная столовая

В школьной столовой, которая оказалась большой и просторной, школьникам предлагают достаточно разнообразный ассортимент, мало чем отличающийся от школ Астрахани. Меню, как пояснили повара, утверждается на десятидневный срок и соответствует всем нормам и стандартам. Между тем, как отметили работники кухни, сами школьники вторые блюда приобретают редко, супы вообще не жалуют, а отдают предпочтение выпечке и сладостям, которых здесь много. Как отметили депутаты, центральное место раздаточной стойки, занимают далеко не самые полезные продукты — шоколадные батончики, конфеты, печенья.

Стоимость предлагаемых блюд в этой сельской школе также на уровне городских. В среднем полноценный обед с салатом и напитком обойдется школьнику в 70−80 рублей. Продегустиров школьную еду, парламентарии остались довольны.

Между тем, без нареканий не обошлось. Так, на четыре установленных в помещении раковины для мытья рук — всего один крошечный кусочек мыла, а повара обслуживали учеников без перчаток: деньги принимают и считают, и булочки с пирожками подают.

В столовой школы села Пойменное меню, несмотря на то, что в районе питание во всех школах централизованное и должно быть одинаковым по ассортименту, оказалось два. Одно — утвержденное астраханским филиалом. Но по предложенному в нем списку продуктов в наличии не оказалось. Другой вариант был написан от руки. В нем перечисляются лишь блюда так сказать «комплексного питания». Порций, как пояснила работница столовой, готовится лишь на то количество детей, за чье питание родители заплатили заранее.

В школе села Сизый Бугор Володарского района столовая и вовсе не работала, хотя время только приближалось к полудню, а занятия у учеников идут до 13:30. «Меню» было напечатано на четвертинке альбомного листа, причем оказалось на понедельник, а проверку депутаты проводили в пятницу. Ни цен, ни печати, ни подписи на импровизированном списке блюд не было. Следовательно, ассортимент, по которому питаются школьники, никем не утвержден.

Как отметила депутат Лариса Мироненко, вопрос со школьным питанием в районах стоит даже острее, чем предполагали парламентарии. «И жалобы родителей оправданы», — добавила народный избранник.

По итогам рейда депутаты пришли к выводу, что организация школьного питания нуждается в корректировке.

Напомним, первый рейд по школьным столовым парламентарии провели 16 ноября. Тогда группа думцев пообедала в школах №32, 23 и 3 областного центра. Школы выбирались в случайном порядке. В каждой парламентарии купили несколько блюд на пробу: первые и вторые блюда, салаты, напитки, выпечку. Обращали внимания на такие критерии, как полезность, вкусовые качества, размер порций, цены, уровень обслуживания.