Вильнюс, 19 декабря, 2016, 15:55 — ИА Регнум. В Литве за одну неделю после обследования 1400 человек получено 20 положительных результатов анализов на наличие Вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщили ИА REGNUM сегодня, 19 декабря, в центре СПИД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

Случаи инфицирования выявлены в конце ноября во время Европейской недели тестирования на ВИЧ. Первичная диагностика была выполнена с использованием быстрых одноминутных тестов. Это самое большое число положительных тестов на ВИЧ за последние четыре года, когда в Литве проводится акция тестирования на это заболевание. В 2015 году при обследовании такого же числа людей положительных результатов было в два раза меньше.

Случаи наличия ВИЧ, установленные с помощью первичных тестов, необходимо подтвердить дополнительными анализами. Достоверность быстрых тестов на ВИЧ достигает 99,96%.

Во время Европейской недели тестирования на ВИЧ жителей проверяли в медучреждениях, в домах для ночлега и исправительных учреждениях, в общественных местах — в торговых центрах, ночных клубах. «Мы рады, что все больше жителей понимают необходимость пройти тесты на ВИЧ. Во время акции люди сами приезжали провериться, выделяли на это свое личное время — обследовались обдуманно, а не потому, что случайно оказались там, где проходит акция. Наши двери не закрывались, телефоны горели от звонков. Но результаты акции — число положительных результатов — больше беспокоят, чем радуют», — сказала глава неправительственной организации Demetra, которая проводила акцию тестирования на ВИЧ, Светлана Кульшис. По ее словам, число положительных тестов подтверждает, что в Литве слишком большие требования к доступности исследования ВИЧ на национальном уровне, и это останавливает прогресс сдерживания инфекции в стране.

Профессор Центра инфекционных заболеваний Сантаришской больницы Раймонда Матулёните говорит, что важная проблема, связанная с контролем на ВИЧ в Литве — запоздалое лечение. «Пациенты по вопросу ВИЧ слишком поздно обращаются к специалисту и теряют обуславливающую лучший прогноз возможность, которую предоставляет вовремя начатая антиретровирусная терапия, помогающая избежать СПИДа и связанных с этим заболеваний и достигнуть полноценного восстановления иммунной системы», — утверждает она. «Тестирование на ВИЧ в медучреждениях должно быть более доступным, то есть оно должно быть внесено в услуги, оплачиваемые Государственной больничной кассой. Врачи, назначая проверку на ВИЧ, должны руководствоваться потенциальными факторами риска и наличием индикационных болезней», — подчеркнула Матулёните.

С ней согласен эксперт Глобального фонда по борьбе с малярией, туберкулезом и СПИД Гедрюс Ликатавичюс — по его словам, с ВИЧ было бы бороться проще, если бы тестирование людей было бы более доступным.«Сейчас в Литве, как и в Западной Европе, большинство случаев ВИЧ диагностируется на поздней стадии. Хотя есть возможности для тестирования — инфраструктура и дальнейшие механизмы контроля и компенсирования лечения, они недостаточно эффективно используются», — говорит Ликатавичюс.

Врач Лабораторной медицины Отделения серологических исследований Отдела Клинических исследований Национальной лаборатории по контролю над общественным здоровьем Вильняле Липницкене утверждает, что необходимо увеличивать исследование ВИЧ в Литве. «В последнее время увеличивается число случаев, когда инфекция обнаруживается во время быстрых тестов на ВИЧ, для выполнения которых не нужно лабораторное оборудование. Более широкое использование этих тестов повысило бы доступность исследования ВИЧ. Это важно, потому что ВИЧ может обнаружиться во всей популяции, это не болезнь, характерная определенным группам риска», — сказала она.

В Литве в 65% случаев во время диагностики ВИЧ число иммунных клеток менее 350. Это означает, что ВИЧ чаще диагностируется слишком поздно, когда иммунная система значительно нарушена. Число иммунных клеток здорового человека достигает 1000 и более. «Чтобы можно было обследовать больше людей, общество и медики должны обмениваться мнением по ВИЧ, который стигматизируется и дискриминируется. ВИЧ с современным лечением и медицинским контролем является хронической болезнью, похожей на такие болезни, как диабет и повышенное кровяное давление», — говорит Ликатавичюс. Если вовремя диагностировать болезнь и начать лечение, продолжительность жизни человека значительно увеличивается, улучшается качество его жизни, сокращается возможность заразить других людей.

Программа ООН по СПИД призывает страны остановить распространение ВИЧ, осуществляя их цели и цели программы Всемирной организации здоровья «90−90−90». Для этого до 2020 года не менее 90% людей, зараженных ВИЧ, должны знать о своей болезни. По данным Центра по борьбе с инфекционными заболеваниями и СПИД, за 10 месяцев 2016 года в Литве установлены 168 новых случаев инфекции ВИЧ — больше, чем за все последние годы. Всего в Литве до 1 ноября зарегистрированы 2703 человека, зараженных ВИЧ.