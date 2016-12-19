Самара, 19 декабря, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Самарскому региону распределены средства федерального бюджета в объеме 1,673 млрд рублей, которые пойдут на 3 проекта комплексного освоения территорий: жилой комплекс «Кошелев-проект», жилой район «Южный город», жилой район «ЭкоГрад Волгарь», сообщает ИА REGNUM.

delo Деньги

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ отобрало 66 проектов жилых микрорайонов из 33 регионов страны, которые получат финансовую поддержку в 2017 году на строительство инфраструктуры в рамках реализации приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье».

В большинстве регионов России, как и в Самарской области, в сложившихся экономических условиях закладывать стоимость инфраструктуры в цену квадратного метра не представляется возможным, отмечают самарские власти, ссылаясь на слова главы Минстроя России Михаила Меня — «обеспечение инфраструктурой новых земельных участков позволит увеличить объем ввода жилья, а также создать комфортную среду проживания».

В Самарской области в рамках данных проектов будет финансироваться за счет средств федерального бюджета строительство 9 объектов социальной и транспортной инфраструктур. В жилом комплексе «Кошелев-проект»: школа на 1360 мест в поселке Смышляевка; — 2 детских сада на 350 мест каждый (в поселке Смышляевка в Волжском районе и городском округе Самара); — лечебно-профилактическое учреждение на 960 посещений в смену для взрослых и 300 посещений в смену для детей на территории Самары; 2 автомобильные дороги на территории в Смышляевке.

В жилом районе «Южный город»: детский сад на 300 мест; поликлиника на 250 посещений в смену.

В жилом районе «ЭкоГрад Волгарь»: детский сад на 240 мест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительством РФ принято решение в 2017 — 2020 годах выделять ежегодно 20 млрд рублей на обеспечение необходимой инфраструктурой земельные участки, на которых будут реализовываться проекты комплексного жилищного строительства.

20 млрд рублей, выделенные в 2017 году, уже распределены между 33 субъектами РФ. Отобрано 66 проектов комплексного освоения территорий. Федеральные средства будут направлены на субсидирование процентной ставки по кредитам на строительство коммунальной инфраструктуры, а также в качестве прямых субсидий — на социальную и внутриквартальную транспортную инфраструктуру.