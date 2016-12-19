Симферополь, 19 декабря, 2016, 15:46 — ИА Регнум. В Крыму представили логотип полуострова, который будет в дальнейшем использоваться для продвижения туристического бренда. Министерство курортов и туризма республики проводило конкурс на логотип более года. Участвовали как школьники, так и профессиональные дизайнеры. Победитель конкурса получил за разработку концепции 1 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Логотип Крыма

Логотип Крыма — графическое изображение четырех слов: «Я.Крым. Точка притяжения». Буква «Я» в логотипе выполнена в четырёх цветах — синем, зелёном, розовом и желтом, что, по словам дизайнеров, одновременно символизирует четыре региона полуострова, количество времен года и число стихий. В букве «Я» обозначены очертания полуострова — это позиционирование региона и заодно его персонализация. Слово «Крым» выполнено разными шрифтами — это сделали, чтобы придать надписи «живость» и «ощущение волны».

«Эти четыре слова и точка легли в основное понятие, что такое Крым, — пояснила на пресс-конференции в Симферополе разработчик логотипа, председатель Крымской организации союза дизайнеров России Ольга Степанова. — «Я.Крым» — это значит, что у нас происходит некая персонализация Крыма. Крым как бы говорит от собственного лица. И каждый крымчанин может сказать «я тоже немного Крым и от меня зависит, каким Крым увидят наши гости». «Точка притяжения» — означает поиск «крымских магнитов». Это отдельная программа, которая будет разработана более подробно и будет воплощаться в системе брендирования не только самого Крыма, но и в системе брендирования каждого, даже самого маленького объекта».

Разработка туристического бренда «Я Крым, я точка притяжения», включающего логотип, слоган, а также бренд-бук и концепцию продвижения, обошлась министерству в один миллион рублей.

«Мы проанализировали ситуацию в нашей стране, посмотрели, какие суммы закладывали другие регионы, какие они выдвигали требования к формированию бренда», — пояснил на пресс-конференции министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий, откуда взялась сумма именно в миллион рублей.

По словам министра, в дальнейшем будет разработано специальное положение об использовании бренда. Для некоммерческого использования новый логотип можно будет размещать бесплатно. Новый бренд-бук появится в свободном доступе на туристическом портале Крыма в ближайшее время.