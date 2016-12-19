Москва, 19 декабря, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания правительства РФ охарактеризовал его работу как «положительную», заявив, что правительство сработало «с оптимальным эффектом».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По его словам, это произошло несмотря на «все сложности». Говоря об итогах года, глава государства отметил, что в России «еще продолжается некоторый спад», однако, если сравнивать со спадом 2015 года — это «день и ночь».

Путин отметил, что есть основания считать, что в 2017 году российская экономика выйдет на траекторию роста. «Важно только, чтобы этот рост был поступательным и увеличивался из года в год», — сказал президент.

Он также не исключил, что в 2016 году будет самый низкий показатель инфляции за 25 лет в России — 5,8%. Также Путин отметил"заметные сдвиги» в ряде направлений, а именно в сфере макроэкономики.