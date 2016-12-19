Москва, 19 декабря, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Росалкогольрегулирование предлагает лицензировать точки продажи табака для борьбы с контрафактом, говорится в материалах ведомства к совещанию в Совфеде.

Killsmoke.ru Сигарета

Росалкогольрегулирование считает удачным опыт внедрения ЕГАИС для учета алкогольной продукции и предлагает распространить его на табачную продукцию. По мнению ведомства, такая мера не потребует значительных финансовых затрат для предпринимателей.

Росалкогольрегулирование отмечает, что из-за разницы ставок акцизов страны ЕврАзЭС являются основными странами-донорами по поставкам нелегальной продукции в Россию. Так, указали в ведомстве, например, в 2016 году в России действует акциз 1,68 тыс. рублей за 1 тыс. сигарет, в Казахстане — 947 рублей, а в Белоруссии — 495 рублей.