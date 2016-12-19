Архангельск, 19 декабря, 2016, 15:35 — ИА Регнум. В Архангельске возбуждено уголовное дело в отношении вальщика леса, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО.

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По версии следствия, 16 ноября 2016 года днем подозреваемый, выполняя свои профессиональные обязанности по валке леса на делянке участкового лесничества в Коношском районе, спилил сосну во время нахождения человека в опасной зоне. В результате дерево упало на 24-летнего рабочего. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной.

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Ведется следствие.