Брюссель, 19 декабря, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Европейская инициатива стабильности 17 декабря опубликовала вторую часть своего расследования «Икорная дипломатия» европейское болото», сообщает contact. az со ссылкой на бывшего сотрудника МИД Азербайджана, проживающего ныне в Брюсселе Арифа Мамедова.

Esiweb.org Иллюстрация из расследования «Икорная дипломатия» Часть 2

По словам Мамедова, в этой части доклада раскрываются вопиющие факты коррупционных схем, организованных властями Азербайджана, в которые были вовлечены десятки высокопоставленных европейских политиков. Председатель группы от Народной партии в ПАСЕ итальянский парламентарий Лука Волонте, факт активного участия которого в коррупционных схемах был доказан прокуратурой Италии, согласился сотрудничать с итальянскими следственными органами. Он назвал имена многих европейских политиков, которые получали деньги от Азербайджана. Следы ведут также к нынешнему Председателю ПАСЕ Педро Аграмунту.

«Сам Волонте лично получил около 3 миллионов Евро из Азербайджана за грязные лоббистские услуги. Часть этих средств он переправлял другим депутатам…

Вероятно, имена некоторых азербайджанских депутатов, фигурирующих в докладе, и фотографии которых вы можете увидеть в докладе, могут быть переданы в Интерпол», — пишет Мамедов в Фейсбуке.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2012 года Европейский некоммерческий исследовательский институт «Инициатива европейской стабильности» (European Stability Initiative) опубликовал доклад под названием «Икорная дипломатия. Как Азербайджан заставил замолчать Совет Европы».

В 36-страничном докладе европейские аналитики рассказывали о том, какими инструментами пользуются азербайджанские власти для влияния на европейских политиков, в частности, как они заставляют ПАСЕ закрывать глаза на всяческие нарушения в Азербайджане, главным образом, как во время выборов Азербайджан «превратил международный мониторинг в театральное представление».