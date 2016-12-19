Саратов, 19 декабря, 2016, 15:34 — ИА Регнум. По сравнению с январем 2016 года цены на лекарства из перечня жизненно важных (в соответствии с федеральным законодательством, не менее 50 наименований) выросли на 1,7%, заявила заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в Саратовской области Людмила Объедкова, сообщает ИА REGNUM.

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Активисты региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» организовали обсуждение лекарственного обеспечения в период подъема заболеваемости РВИ, призывая аптечные сети не взвинчивать цены.

По словам представителей аптек, дефицита противовирусных препаратов в регионе нет, а наценки на лекарственные препараты не превышают предельно допустимые. Рост цен в аптеках, в основном, зависит от роста цен производителя и поставщика, констатировали они, пообещав ОНФ «по возможности, откликнуться» на предложение активистов по заморозке цен и введению маркетинговых инструментов поддержки населения, в виде дополнительных скидок, в период пика заболеваемости ОРВИ.

«Росздравнадзор проводит регулярные мониторинги наличия таковых препаратов в аптеках. В 2014 году, в связи с ажиотажным спросом, наблюдались перебои с лекарствами. Выводы были сделаны, в том числе и оптовыми поставщиками лекарственных средств. В настоящее время дефицита препаратов не наблюдается», — заявила Объедкова.

По словам председателя комитета медицинской помощи взрослому населению регионального Минздрава Марина Берсенева сообщила, что «ситуация в целом не вызывает тревоги — об этом свидетельствуют данные вирусологического мониторинга». «Более 32% саратовцев обезопасили себя, заранее сделав прививки», — отметила она.

«Вопрос лекарственного обеспечения в период подъема заболеваемости РВИ волнует всех жителей Саратова и области, о чем говорят многочисленные обращения», — подчеркнул руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», главный врач ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №17» Тимур Савинов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по поручению президента Владимира Путина правительством РФ разработаны меры, позволяющие влиять на ценообразование медикаментов, а также рассматриваются возможности стимулирования производства лекарственных препаратов на территории страны.

В 2015 году руководство Минздрава Саратовской области констатировало, что в регионе государственное регулирование цен осуществляется только на лекарственные препараты, признанные жизненно необходимыми. В этот список вошли 660 наименований — почти 20% от общего числа зарегистрированных в государственном реестре.

В Саратовской области оптовую торговлю медикаментами осуществляют более 30 поставщиков. Розничную торговлю ведут 1044 аптеки. По словам руководителей фармацевтических организаций и аптечных сетей, основное повышение цен на лекарства в 2015 году произошло со стороны производителей, в то время как торговые наценки в регионе минимальные — от 3 до 15% из-за высокой конкуренции на этом рынке.