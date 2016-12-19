Ярославль, 19 декабря, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Изменения в бюджет Ярославской области на текущий год фиксируют замедление темпов роста заработной платы и снижение числа предприятий, пользующихся упрощенной системой налогообложения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в Ярославской областной думе.

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Уточнения в бюджет внесены на основании фактического поступления налоговых и неналоговых доходов по итогам 11 месяцев 2016 года, отмечается в законопроекте, предусматривающем поправки и внесенном в Ярославскую областную думу.

В пояснительной записке к документу сказано, что налог на доходы физических лиц уменьшен в связи с замедлением темпов роста фонда оплаты труда. Планировалось, что зарплаты увеличатся на 9,7%, но по факту рост составил лишь 4%. В результате по этой статье отмечается снижение на 659 млн рублей. Общий размер этих налоговых поступлений, по планам, составит около 14 млрд рублей.

Также на 41,4 млн рублей уменьшен налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения. Это связано с сокращением количества малых предприятий по сравнению с запланированным при формировании бюджета, подчеркивается в пояснительной записке. Ожидается, что в итоге объем поступлений по этой статье составит 1, 857 млрд.рублей.