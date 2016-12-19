Москва, 19 декабря, 2016, 15:29 — ИА Регнум. В 2016 году Счетная палата РФ выявила нарушений на 870 млрд рублей, лидером по этому показателю стали"Роскосмос», Федеральная таможенная служба (ФТС) и Минсельхоз.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

Об этом на брифинге по итогам работы палаты в 2016 году заявила глава контрольного ведомства Татьяна Голикова. По ее словам, нарушения в"Роскосмосе» были выявлены, пока это было агентство, сейчас оно уже ликвидировано.

«Теперь это госкорпорация. Про госкорпорацию ничего сказать не могу, она еще в полную силу не заработала», — сказала Голикова, добавив, что было бы хорошо, чтобы на госкорпорации не было тех"грехов», которые были на «Роскосмосе».

«Таможенная служба — номер два по 2016 году и министерство сельского хозяйства — номер три», — сообщила Голикова. Она уточнила, что ведомства допускали нарушения в сфере закупок, инвестиционной деятельности, а также неэффективно использовали ресурсы.