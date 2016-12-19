Москва, 19 декабря, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Удары украинской армии по позициям ополчения Луганской народной республики (ЛНР) следует рассматривать как реакцию на решение лидеров стран ЕС продлить экономические санкции против России еще на полгода. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

«По сути дела этим решением они развязали руки Киеву в его действиях на востоке Украины, а потому несут за них практически равную с ним ответственность», — полагает сенатор.

«Вместе с тем не думаю, что украинские силовики в настоящий момент пойдут на масштабную эскалацию военных действий в Донбассе», — продолжил Клинцевич, отметив, что «их останавливает вовсе не боязнь ответственности за нарушение Минских соглашений или, что совсем невероятно, какие-то гуманитарные соображения, а отсутствие определенности в отношении той политики, которую будет проводить в Европе вновь избранный президент США Дональд Трамп».

Украинские силовики при поддержке артиллерии пытались организовать прорыв у села Калиновка, по позициям народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) было выпущено более 150 артиллерийских снарядов и мин, сообщил накануне в оборонном ведомстве ЛНР. 19 декабря украинские военные возобновили попытки прорвать оборону ЛНР на нескольких участках линии ополчения в районе Дебальцево, об этом со ссылкой на официального представителя народной милиции республики майора Андрея Марочко сообщает Луганский информационный центр.