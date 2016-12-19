Калуга, 19 декабря, 2016, 15:20 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы правительства Калужской области На церемонии подписания соглашения

Соглашение о намерениях совместной реализации инвестиционного проекта по строительству на Боровской площадке особой экономической зоны «Калуга» фармацевтического производства заключено 19 декабря правительством области и российским акционерным обществом «МираксБиоФарма». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, подписи под документом поставили губернатор Анатолий Артамонов и президент фармацевтической компании Михаил Пальцев.

Общий объем инвестиций в проект составит около 3 миллиардов рублей. Предприятие планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году, оно будет выпускать инновационные лекарственные средства и субстанции. Основные направления применения — решение проблем женского и мужского репродуктивного здоровья и профилактика развития онкологических заболеваний. Помимо производства на новом заводе инвестор намерен разместить научное подразделение. Всего будет создано порядка 480 рабочих мест.

Глава калужского региона Анатолий Артамонов отметил, что со стороны области реализации данного проекта будет оказана необходимая поддержка. «Фармацевтика — одно из стратегических направлений развития нашей промышленности», — подчеркнул он.

По мнению Артамонова, важно, что в Калужскую область приходит отечественная компания с намерениями внедрять в практику результаты своих научных исследований. «Учитывая место ее размещения в ОЭЗ «Калуга» рядом с Обнинском, может сложиться успешная синергия с потенциалом наукограда», — заметил калужский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, калужский инновационный кластер, сформированный в 2011 году, в настоящее время успешно развивается. Он насчитывает 56 компаний-участников, включая фармацевтические заводы крупнейших глобальных компаний: «АстраЗенека», «НовоНордиск», «ШТАДА СиАйЭс», «БерлинХеми/Менарини». Среди отечественных фармпредприятий — «НИАРМЕДИКПЛЮС», «Мир-Фарм», «ФармВИЛАР», «БИОН» и «Обнинская химико-фармацевтическая компания». В составе кластера также 38 малых инновационных компаний.

Объем работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых организациями-участниками кластера, достиг более 682 миллионов рублей. На отечественный рынок внедрены 34 новых продукта. Прогнозируемый объем промышленного производства резидентов кластера к концу 2017 года превысит 48 миллиардов. Планируемый ежегодный рост — свыше 50%, доля инновационной продукции — более 70%.

Результатом реализации Стратегии развития инновационного кластера «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина» в Калужской области станет достижение к 2020 году роста числа высокопроизводительных рабочих мест — не менее 3000 единиц, увеличение объема инвестиций — порядка 10 миллиардов рублей, а также работ и проектов в сфере научных исследований и разработок — не менее 1,3 миллиардов рублей. Количество продукции, отгруженной организациями за 2016−2020 годы, превысит 50 миллиардов рублей.

Постановлением правительства РФ кластеру фармацевтики, биотехнологий и биомедицины Калужской области присвоен статус пилотного инновационного территориального кластера. К 2020 году он станет крупнейшим в России кластером в сфере «Life Sciences» (Life Sciences — открытая среда, позволяющая исследователям в области биотехнологии, фармацевтики, геномики и академических исследований преобразовывать различные данные в научные открытия и новые методы лечения заболеваний).