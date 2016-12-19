Москва, 19 декабря, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистов, что у Кремля не было никаких контактов с администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

На вопрос о том, ведется ли общение и как, Песков ответил, что «никак». Что касается голосования выборщиков, которое пройдет 19 декабря, представитель Кремля заявил, что следить за ним «времени нет».

Напомним, 18 декабря председатель Сената штата Калифорния Кевин де Леон, представитель Демократической партии из Лос-Анджелеса, заявил, что будет бороться с любыми решениями Трампа, которые будут противоречить ценностям Калифорнии.

Трамп одержал победу на выборах президента в США, состоявшихся 8 ноября текущего года. По итогам голосования, кандидат от Республиканской партии получил более 300 голосов выборщиков, а представитель Демократической партии Хиллари Клинтон — более 200 голосов.