Москва, 19 декабря, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Российский союз промышленников и предпринимателей, который всегда отличает высокий профессиональный уровень внутренних дискуссий, возможность привлекать лучших экспертов, взвешенная проработанная позиция которых может сыграть большую роль, чтобы от пустых разговоров финансирования приближенного бизнеса через дешевый кредит, действительно, может сформировать повестку, которая нужна для того, чтобы в России развивались инвестиции. Об этом сегодня, 19 декабря, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на съезде РСПП.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль к доллару

Глава ЦБ заявила, что текущий инфляционный тренд дает основания для перехода к снижению ключевой ставки, тем не менее, ЦБ будет осторожен. Она отметила, что «мифическое повышение доступности кредитов» лишь приведет к всплеску инфляции, краткосрочному росту экономики и подорвет основу для долгосрочного экономического роста.

«Инфляция уже сейчас потихонечку снижается, и это дает основания говорить о том, что мы сможем перейти к снижению ключевой ставки. Наша денежно-кредитная политика вызывает в бизнес-среде много споров по поводу того, не слишком ли жесткую политику мы проводим, не слишком ли зажимаем бизнес. ЦБ готов к снижению ключевой ставки, но только на базе снижения инфляции, причем снижения инфляции, которая дает ее устойчиво низкий уровень», — отметила Набиуллина.

«Любое другое снижение ключевой ставки, любое мифическое повышение доступности кредитов может привести только к росту инфляции, краткосрочному всплеску экономического роста и подрыву условий для долгосрочного экономического роста. Мы считаем, что надо обязательно снижать инфляцию, потому что только при низкой инфляции появляются длинные деньги, это удлиняет пассивы в экономике, дает возможность для формирования ресурсов, для инвестиционного роста», — подчеркнула глава ЦБ.

Читайте также: Вопрос о снижения ключевой ставки ЦБ рассмотрит в I полугодии 2017 года

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых. Такое решение принято сегодня, 16 декабря, на заседании Совета директоров.