Санкт-Петербург, 19 декабря, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Первая некоммерческая галерея Петербурга Арт-центр «Борей», который на протяжении 25 лет бесплатно поддерживал художников, фотографов, поэтому, музыкантов и философов и не взимал плату за вход с посетителей, теперь обращается за помощью ко всем неравнодушным. На краудфандинговой платформе «Планета» организация запустила проект по сбору средств на ремонт выставочных залов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Borey.ru Вход в Арт-центр «Борей»

Четверть века «Борей» работал без поддержки спонсоров и меценатов. Это некоммерческая организация, то есть она не ставила перед собой задачу по получению прибыли. Она, напротив, стала бесплатной стартовой площадкой для неизвестных художников, которые в итоге заработали себе «имя». Яркий тому пример — художники Дмитрий Шорин и Николай Копейкин. Основную прибыль «Борей» получает всегда по-разному: иногда это продажа книг, продажа живописи, продажа графики, и, конечно, гранты от Комитета по культуре. Но сейчас галерея активно ищет поддержки спонсоров, рассказывает помощник директора центра Алёна Юртаева.

За время своей работы выставочные пространства изрядно износились. Им требуется капитальный ремонт. По оценкам строительной компании, все это мероприятие обойдется в 980 тыс. рублей. Первоначальная задача, для которой и был запущен сбор средств на «Планете», собрать 700 тыс. рублей — на основной ремонт.

«Сначала мы собираем на стены и электрику. А потом уже, возможно, на пол и освещение. То есть мы решили разбить на два этапа», — сказала Алёна Юртаева.

Она объяснила, что сейчас «Борей» находится в крайне сложной ситуации. Покрытие полностью отходит от стен. Дело в том, что каждый раз картины монтируются к ним. Сегодняшние выставки тоже. И это не может не влиять отрицательным образом на состояние покрытий. Поэтому администрация центра, помимо ремонта, самого выставочного пространства, хочет найти и другой способ крепления работ.

«Мы хотим продумать такую систему крепления, чтобы избежать этого, хотя бы частично. У нас будут штанги, скорее всего. И живопись мы будем крепить на штанги, на тросы металлические. А объекты, графические произведения и очень большие полотна уже будем, как и раньше крепить к стенам. Так хотя бы минимизировать ущерб нашему покрытию», — пояснила помощник директора Арт-центра.

Отметим, что, кроме проблем с покрытием стен, имеются и трудности с полом. Необходимо заменить линолеумную плитку, чтобы художники могли использовать пол как пространство для размещения своих работ, не боясь, что клей потом будет трудно отскоблить. Что касается электрики и освещения, то проводка здесь тоже никуда не годится. Она очень старая, из-за чего в августе этого года уже происходило короткое замыкание. Из-за которого один из залов галереи на неделю оставался без света.

С октября удалось собрать почти 250 тыс. рублей. До окончания сбора средств остается еще чуть больше месяца. После того, как цель проекта будет достигнута (700 тыс.) планируется запустить вторую часть проекта. По словам представителя «Борея», второй проект хотят запустить сразу же. Однако сам ремонт намечен на март 2017 года.

«Еще мы будем делать скоро аукцион. Будем продавать живопись наших друзей, которые жертвуют нам не деньгами, а своими работами», — отметила Юртаева, добавив, что аукцион планируют проводить в феврале.

Напомним, что Арт-центр «Борей» был основан в 1991 году как совершенно уникальная структура в области искусства и культуры. Выставочное пространство удалось создать благодаря гражданской инициативе. Группа единомышленников изначально ставила перед собой задачу построить культурное заведение, которое бы безвозмездно помогало творческим личностям показывать свету свои работы. В «Борее» систематически проводятся различные выставки. Только в период с середины ноября по январь в разное время искушенные искусством могут увидеть работы на шести выставках.