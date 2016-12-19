Рига, 19 декабря, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Отдельные производители молочных продуктов в Латвии повысили цены на 30%, заявила представитель Государственного института аграрной экономики Ингуна Гулбе, сообщает LETA.

Myriams-Fotos Молочные продукты

Она отметила, что в латвийских магазинах уже ощущается рост цен на молочные продукты. Это объясняется резким ростом закупочных цен на молоко, которые в последнее время увеличились примерно на треть, считает она: «Фермеры этому рады, но производители молочных продуктов, разумеется, вынуждены повышать цены. Некоторые увеличили цены на 10%, некоторые — на 20%, а отдельные производители молочных продуктов — даже на 30%».

Также Ингуна Гулбе выразила мнение, что ситуация складывается таким образом из-за того, что за последние полгода Россия, Мексика и Китай значительно увеличили импорт молочных продуктов, спровоцировав резкий рост закупочных цен. Представитель госинститута также отметила, что 2016 год был сложным для всех фермеров, поэтому любые изменения цен, как в сторону роста, так и в сторону снижения будут наблюдаться почти во всех сельскохозяйственных отраслях.

«У производителей молока наблюдавшиеся в течение длительного времени низкие закупочные цены на молоко вызывали отчаяние, но сейчас стремительный рост цен обострил отношения между производителями и переработчиками. Переработчики предупреждают о ценовом «пузыре», который вскоре может лопнуть. В свою очередь доходы зерноводов существенно снижают плохие погодные условия во время сбора урожая, потому что 80% пшеницы годятся только для кормления скота. Свиноводов не радуют результаты борьбы с африканской чумой свиней, и цены свинины в 2016 году выше, чем в 2015 году, в том числе, возможно, и потому, что европейские производители успешно торгуют в Китае», — отметила Гулбе.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в ноябре в Латвии цены на молоко и молочную продукцию поднялись почти на треть. Как пояснила представитель Государственного института аграрной экономики, эта негативная для покупателей и радостная для фермеров тенденция связана с приходом новых игроков на молочный рынок.

Стоит добавить, что по прогнозам Ингуны Гулбе, в начале 2017 года цены на молочные продукты в магазинах продолжат расти.