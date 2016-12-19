Москва, 19 декабря, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Есть все основания для того, чтобы в будущем году Россия вышла на траекторию роста. Об этом сегодня, 19 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании правительства РФ. «Важно только, чтобы этот рост был поступательным и увеличивался из года в год», — отметил он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Глава государства положительно оценил работу кабинета министров в этом году. «Несмотря на все сложности, правительство сработало, как мне представляется, с оптимальным эффектом», — заявил он.

Путин отметил, что «в сфере макроэкономики, у нас заметные сдвиги в лучшую сторону». «Вполне вероятно, — заявил он, — у нас будет наименьшая инфляция за последние 25 лет». Инфляция, по словам главы государства, может составить 5.8%. В своем выступлении президент перечислил «некоторые сферы и области машиностроения, сельское хозяйство», где отмечены позитивные изменения и подчеркнул, что «все это — очень хорошие предпосылки для решения задач, перед которыми стоит страна в 2017 году».