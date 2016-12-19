Ереван, 19 декабря, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Министерство транспорта Армении старается исключить незаконные сборы с армянских водителей в России, заявил на пресс-конференции по итогам года министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян.

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По его словам, от армянских водителей время от времени поступают жалобы на поборы. «Этот вопрос я поднимал и перед администрацией таможни на «Верхнем Ларсе». Они заверили меня, что ничего подобного нет. Но наши водители утверждают, что время от времени деньги с них всё-таки берут», — сказал Мартиросян.

Он добавил, что минтранс Армении не может своими силами навести порядок на дорогах России, одновременно заверив, что на уровне межгосударственных связей делается всё возможное.

«Этот вопрос я поднимал и перед своим российским коллегой», — сказал армянский министр.

ИА REGNUM и ранее писало о жалобах армянских водителей на рэкет со стороны российской полиции. Вопрос был однажды поднят даже в армянском парламенте. Комментируя вопрос, занимавший тогда пост министра транспорта Армении Гагик Бегларян отметил, что в случае предоставления детальной информации об инцидентах министерство попытается разобраться с ситуацией. «Мы всегда стоим рядом с гражданами нашей страны. Мы используем все наши возможности, чтобы понесли наказание те люди, которые подвергают рэкету граждан Армении».

Что касается ситуации на КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, то по словам Мартиросяна, по положению на 19 декабря Военно-грузинская дорога открыта для всех видов транспортных средств.

КПП уже пересекли порядка 425 автомобилей: 185 — держат путь на Армению, 240 — в Россию.

По словам министра, грузинские партнеры прилагают все усилия, чтобы эта дорога оставалась открытой. Однако, как заявил министр, все понимают, что в этом году беспрецедентно суровая зима и, несмотря на то, что работы не на минуту не останавливаются, невозможно обеспечить непрерывность работы КПП в силу природных условий. «Есть соответствующее поручение грузинского премьера и слово, данное нашим грузинским коллегой», — заверил Мартиросян.

Вместе с тем, по словам министра, открытие альтернативной дороги рассматривается в контексте организации перевозок авиационным путем и посредством паромной переправы, а далее через железную дорогу.

Вместе с тем, как заметил министр, данный вариант тоже не гарантирует стопроцентную бесперебойность перевозок, поскольку грузинский порт города Поти также не принимает паромы из-за шторма.

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В части перспектив в направлении открытия альтернативных дорог в Россию в обход военно-грузинской дороги, например, через Южную Осетию, Мартиросян сказал, что переговорный процесс продолжается, еще раз отметив о наличии преграды в силу «политических обстоятельств».