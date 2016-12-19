Тула, 19 декабря, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Центр борьбы имени олимпийского чемпиона Шамиля Хисамутдинова открыт в городе Узловая Тульской области, на базе спортивного клуба «Витязь», 16 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Новый центр борьбы в Тульской области

В церемонии открытия приняли участие председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев, олимпийский чемпион Шамиль Хисамутдинов, руководители Узловского района.

На церемонии открытия отмечалось, что в последнее время в Тульской области ведется активная работа по укреплению и совершенствованию материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта. Строятся физкультурно-спортивные комплексы, плавательные бассейны, ледовые дворцы, возводятся спортивные площадки и мини-стадионы, специализированные спортивные зоны.

Отремонтированный в Узловой центр борьбы внесёт огромный вклад в дело физического воспитания и развития массового спорта, позволит подрастающему поколению укреплять иммунитет, организовывать полезный досуг, достигать спортивных побед.

Центр борьбы носит имя уроженца Тульской области Шамиля Хисамутдинова, который является неоднократным победителем и призёром различных престижных соревнований, а также победителем Олимпиады 1972 года в Мюнхене. Сейчас Шамиль Хисамутдинов занимается тренерской работой.

Сам спортсмен, выступая на открытии центре, отметил, что узловчане давно мечтали создать условия для тренировок мастеров классической борьбы. Теперь появилась прекрасная возможность не только для тренировок, но и полноценного здорового отдыха детей.

Дмитрий Яковлев от лица губернатора Тульской области Алексея Дюмина и правительства области поздравил спортсменов и всех жителей с открытием центра борьбы. «Надеюсь, здесь появятся чемпионы, в том числе и олимпийские. Огромная благодарность всем, кто помогает Тульской области развивать спорт», — сказал председатель профильного комитета.

По завершении церемонии открытия состоялись показательные выступления узловских спортсменов.