Вашингтон, 19 декабря, 2016, 14:50 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама

Уходящий президент США Барак Обама в одиночку повинен в кровопролитии в Алеппо и Сирии, которой он пожертвовал ради заключения соглашения по ядерной программе Ирана, пишет Дэниэль Джон Собиески в статье для American Thinker.

«В отношении Сирии я всегда выбирал наилучший из возможных курс для завершения гражданской войны, а также принимал во внимание долгосрочные интересы США в области безопасности», — заявил Барак Обама.

«Если бы мы пошли на то, чтобы взять под контроль Сирию, мы бы столкнулись с большими проблемами», — отметил он на пресс-конференции, добавив, что такой шаг потребовал бы «отправки большого числа военнослужащих США для участия в сухопутных операциях в Сирию без приглашения, без мандата в соответствии с международным правом».

«Ответственность за творящуюся жестокость лежит только на одной стороне: режиме Асада и его союзников в лице Ирана и России. Эта кровь и эти зверства на их руках», — подчеркнул Обама.

Нет, считает автор, ответственность за творящейся в Сирии ужас лежит исключительно на Обаме, а кровь Алеппо на его руках. Именно он прочертил красные черты, утверждая, что за их пересечением будут последствия, и именно он заявил, что Башар Асад должен уйти. Но последствий так и не было, а Асад, защищаемый Россией, по-прежнему на месте.

Обама и его тогдашний государственный секретарь Хиллари Клинтон пошли на вторжение в Ливию для предотвращения убийства гражданского населения, в результате чего Ливия превратилась в провальное государство, а также рассадник терроризма. Но ни тот, ни другой не сделали ничего для предотвращения подобного сценария в Сирии, когда у них для этого была возможность.

Возможной причиной этого бездействия, как и того, почему США также ничего не сделали для предотвращения «вторжения» России на Украину, является сделка по иранской ядерной программе. Россия нужна была Обаме, чтобы заключить сделку с Тегераном. Если бы Асад был уничтожен, это было оскорблением для Ирана, поэтому Обама и пожертвовал Украиной, а также передал в руки Исламской республики — спонсору, по мнению автора, терроризма и массовому убийце военнослужащих США в Ливане и Ираке — $150 млрд. Когда же Асад, как считает автор, применил химическое оружие, Обама не сделал ничего. Увидев, что сопротивления нет, Россия вмешалась и защитила Асада, гарантировав сохранение доступа к сирийскому порту Тартус.

Вместо этого Обама мог бы сделать очень многое, что не требовало отправки наземных войск. Он мог бы припарковать авианосец США — 90 тыс. американской дипломатии — у побережья Сирии, приказать нанести удары по авиации Дамаска, которая бы перестала существовать в течение 24 часов. Затем он мог бы ввести бесполетную зону для защиты безопасных регионов в Сирии. Он мог бы предотвратить бойню в Алеппо, а также поток беженцев, заполонивших Европу. Он тем не менее не стал это делать.

Появление ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стало результатом вакуума, созданного Обамой в Ираке из-за поспешного вывода войск из страны.

Президент Джордж Буш-младший оставил после себя стабильный Ирак, в котором шииты и сунниты научились сосуществовать и противостоять общему врагу в лице «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Если раньше в стране проходили свободные и честные выборы, то сейчас по всей стране находят массовые могилы жертв ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Мифом автор называет утверждение, что президент Обама унаследовал от Буша-младшего Ирак в состоянии хаоса, из-за чего у него не было другого выбора, кроме как выводить войска, когда не было заключено соглашение о статусе войск. Не в том, что Ирак и его премьер-министр Малики хотели, чтобы США ушли, была проблема, а в том, что того, что хотел оставить Обама, было недостаточно.

Обама, заключает автор, беспричинно уничтожил Ливию и пожертвовал Сирией, чтобы заключить опасную и ненадежную сделку с Ираном. В Ираке и Сирии он создал вакуум, который заполнила террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поэтому кровь Алеппо только на его руках.