Москва, 19 декабря, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин назван «Человеком года» по версии Ассоциации театральных критиков (АТК). Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Райкин Аркадий

«Ассоциация театральных критиков (АТК) подвела итоги 2016 года. Человек года — Константин Райкин, спектакль года — «Князь» Константина Богомолова», — сообщили в пресс-службе.

Райкин удостоился этого титула «за смелость и бескомпромиссность в отстаивании свободы творчества». «Поводом к этому стало резонансное выступление художественного руководителя театра «Сатирикон» на съезде Союза театральных деятелей», — сообщили в пресс-службе.

На втором месте — художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов. На третьем — Инна Соловьева — «за создание выдающегося историко-театрального труда «Первая студия. МХАТ второй».

В АТК напомнили, что премьера спектакля «Князь», ставшего «спектаклем года», состоялась в апреле, а 17 декабря он был сыгран последний раз. Постановка снята с репертуара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Райкин произнес гневную речь на Всероссийском театральном форуме. Он раскритиковал некие «малые группы», которые под видом защиты морали и оскорбленных чувств осуществляют «наезды на искусство», закрывая выставки и спектакли.

Он категорически заявил, что государство не должно вмешиваться в творческий процесс, даже если оно и финансирует творческие проекты. Руководитель «Сатирикона» призвал деятелей искусства объединиться и совместными усилиями дать отпор этим самым группам, которые наезжают на современное искусство. Миронов выступил в поддержку Райкина.

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