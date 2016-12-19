Киев, 19 декабря, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Российская певица Наталия Порывай (псевдоним — Наташа Королева) подала в киевский окружной административный суд иск с требованием отменить решение Службы безопасности Украины (СБУ) о запрете ее въезда в страну.

Koroleva.ru Наташа Королёва

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Иск принят судом к рассмотрению, первое судебное заседание назначено на 16 марта 2017 года.

Напомним, 21 октября 2016 года Наташе Королевой был запрещен въезд на Украину сроком на пять лет. Решение было принято на основании обращения депутата Верховной рады Оксаны Корчинской.

Чем именно руководствовалось СБУ, запрещая Королевой въезд на Украину неизвестно. Что Корчинской не понравилось в творчестве Королевой также не сообщается.

Певица и артистка родилась в Киеве в 1973 году, в 2004 году она стала заслуженной артисткой России.