Москва, 19 декабря, 2016, 14:03 — ИА Регнум. За 11 месяцев 2016 года на долю Москвы пришлось 16% продаж всех новых легковых автомобилей в России, что традиционно делает регион крупнейшим авторынком в стране. За указанный период здесь было продано 180,2 тыс. автомобилей, на 5,4% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает агентство «Автостат».

Avtoed.com Стоянка новых автомобилей

В Московской области объем продаж вдвое меньше — 86,3 тыс. легковых машин (-4% к прошлому году), в Санкт-Петербурге продано 75,4 тыс. единиц (+2,6%). Если говорить о нестоличных регионах, здесь лидерство вновь за Татарией — 52,3 тыс. новых легковых машин (-4,8%), ей уступает Краснодарский край с показателем 43,7 тыс. единиц (+0,8%).

В ТОП-10 регионов, на которые при этом приходится 54% рынка, также вошли Самарская область (39,1 тыс. шт.; — 4,2%), Башкирия (38,1 тыс. шт.; +3,5%), Ростовская (31 тыс. шт.; — 4,3%), Свердловская (30,1 тыс. шт.; — 7,2%) и Нижегородская (27,7 тыс. шт.; — 6,7%) области. В целом с января по ноябрь включительно объем продаж новых легковых авто в России составил 1,12 млн единиц, что на 5,1% меньше, чем годом ранее.

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