Черкесск, 19 декабря, 2016, 14:00 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии получат новогодние подарки более 11 тысяч детей. От главы республики Рашида Темрезова будут вручены подарки 8500 учащимся нулевых и первых классов, детям-сиротам. Еще 1200 подарков будут выделены детям с ограниченными возможностями здоровья, не посещающим дошкольные и общеобразовательные учреждения, сообщили ИА REGNUM 19 декабря в пресс-службе главы и правительства региона.

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Кроме того, 200 детей с ограниченными возможностями здоровья станут участниками новогодней елки в государственной филармонии. Праздник у елки главы Карачаево-Черкесской республики будет устроен для 638 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

По традиции в Москву на Новогоднюю елку в Кремле, которая состоится 26 декабря, отправится делегация детей из КЧР. В число счастливчиков вошли 32 ребенка. Еще четыре человека из числа детей-сирот побывают на Новогодней елке Министерства образования и науки РФ.

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Глава Карачаево-Черкесии готов потратить на новогодние подарки детям более 4,5 млн руб.

Отметим, что подарки от главы республики Рашида Темрезова дети Карачаево-Черкесии получали и в предыдущие годы. Как правило, подарки вручаются школьникам начальных классов, детям из малоимущих семей, детям-сиротам, а также детям с ограниченными возможностями здоровья.

Так, например, в 2007 году подарки получили 24 тысячи школьников 1−5 классов. На их приобретение из регионального бюджета было выделено 4 миллионов 760 тысяч рублей. В 2013 году подарки получили около десяти тысяч детей, в 2014 году — более 11 тысяч, в 2015 году — почти 12 тысяч детей.