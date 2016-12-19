Ростов-на-Дону, 19 декабря, 2016, 13:59 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону горит экономический лицей №14. Сообщение о пожаре в учебном заведении появилось в социальной сети «ВКонтакте». По информации интернет-пользователей, дети выбегают на улицу без одежды, прибывшие огнеборцы эвакуируют учеников прямо через окна, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Ефим Волков. Пожар. 1905

«Горит экономический лицей в Железнодорожном районе на площади Круглой, 1а. Учащихся эвакуируют через окна. Вроде все живы. Просьба родственников приехать и забрать детей», — написал один из пользователей.

По предварительной информации, пожар случился из-за несоблюдения мер предосторожности — загорелась новогодняя гирлянда. Истинные причины возгорания в лицее выяснят специалисты после того, как пламя в здании будет потушено.

В региональном управлении МЧС уточнили, что пожар начался в лицее около 13:00. По прибытию пожарных расчетов огонь полыхал на площади 20 квадратных метров.