Москва, 19 декабря, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не будет следить за голосованием выборщиков в США.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, на это просто нет времени. «Вообще не следим, времени нет, но, безусловно, когда новости поступят, мы их отфиксируем», — сказал Песков

19 декабря в США проголосует коллегия выборщиков. Согласно двухступенчатой системе выборов, выборщики должны голосовать за того кандидата, за которого проголосовал выдвинувший его штат.

Несмотря на то, что выборщики имеют возможность проголосовать и вразрез с мнением избирателей, в некоторых штатах это запрещено законодательно.

Совместная сессия Конгресса запланирована на 6 января, когда будут подтверждены результаты голосования выборщиков. Председателем на заседании будет уходящей вице-президент США Джо Байден. Как только результат голосования коллегии выборщиков будет подтвержден, будет объявлен победитель, который примет присягу 20 января.