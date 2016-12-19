Ярославль, 19 декабря, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Пятеро депутатов Ярославской областной думы внесли в областной представительный орган законопроект, по которому Правительству региона предлагается зафиксировать минимальный взнос на капремонт на действующем уровне — 6,37 рублей за кв. метр в месяц. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Олег Ненилин Капремонт крыши в Ярославле

В самом Правительстве настроены на повышение платы за капремонт до 7 рублей с 1 января 2017 года. Законопроект подписали два депутата-единороса Владимир Ермилов и Юрий Павлов, эсер Андрей Ершов, коммунисты Александр Воробьев и Эльхан Мардалиев.

«Ситуация такова, что переходящий остаток с 2016 на 17 год более 1 млрд рублей. Эти деньги собрали, но не потратили, т.к. фонд капремонта не справляется с объемом работ. За 2016 год освоили только около 600 млн рублей. В итоге деньги лежат на счетах, их съедает инфляция, деньги не работают. И в этот момент нам предлагается увеличить плату до 7 рублей! Какой смысл повышать, если этим не можете распорядиться. Далее, в год по области собирается порядка 850 млн рублей на капремонт при нынешнем тарифе в 6,37 руб. Получается в следующем году фонду предстоит освоить почти 2 млрд рублей. Как они освоят 2, если больше 600 млн у них освоить не получается? Никакого смысла в повышении тарифа до 7 рублей нет», — высказал корреспонденту ИА REGNUM свою позицию депутат Эльхан Мардалиев.

Идею повышения тарифа на капремонт до 7 рублей негативно восприняли и в представительном органе второго по величине города области — Рыбинском муниципальном совете.

«Исполнением программы капремонта МКД недовольны все — и жители, и депутаты. Крыши в домах, где мы побывали, делали так, что в итоге часть квартир просто затопило. Подрядчик компенсировал убытки по Захарова, 31, но по адресу Вихарева, 14 вопрос до сих пор не решен», — рассказал после объезда отремонтированных в 2016 году объектов председатель Рыбинского муниципального совета Константин Долгов.

Поскольку план капремонта систематически не выполняется, председатель Совета сомневается в целесообразности повышения платы за услугу, которую большинство рыбинцев, по его мнению, не видят.

«Со следующего года вновь повышается сбор за капремонт, но, может быть, не стоит торопиться? Давайте выполним те работы, которые изначально были заявлены, — добавил Константин Долгов.

По данным портала «Реформа ЖКХ» региональный фонд капитального ремонта собрал с жителей Ярославской области с сентября 2014 года по ноябрь 2016 года 3,24 млрд рублей.