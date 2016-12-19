Саратов, 19 декабря, 2016, 13:56 — ИА Регнум. 17 декабря в 20-градусный мороз «в разговоре с заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства области Сергеем Балакиным чиновником горожане вспоминали отдельные случаи, когда в салоне было холодно, но конкретно ни маршрута, ни времени, когда состоялась поездка, назвать не смогли», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Минтранса.

Александр Комаров ИА REGNUM 0 Маршрутка

17 декабря, в субботу, когда столбик термометра опустился на 20 градусов ниже нуля, сотрудники Минтранса во главе с Сергеем Балакиным вышли в рейд, чтобы проверить климат-контроль в автобусах и маршрутных такси в условиях низких температур, уточнили в ведомстве.

Рейд начался в 12:00 с остановки общественного транспорта «Крытый рынок». Чиновники заходили в автобусы, проверяли техническое состояние систем отопления автобусов, спрашивали, есть ли у пассажиров жалобы. В этот день комиссией было проверены автобусы, следующие по маршрутам № 2 Д, 6, 53,90, маршрутные такси № 99, 13, 83 общим количеством порядка 80 единиц. Были выявлены нарушения. Так, двое водителей маршрутных такси включили печки только для себя, «позабыв» включить их в салоне. И включили их только когда нагрянули проверяющие. Безусловно, к таким водителям будут применены меры вплоть до увольнения с работы, отметили в министерстве.

Пассажиры, пользуясь случаем рассказывали и о других проблемах транспорта. Например, гражданка Елена Маркелова отметила, что некоторым водителям не хватает элементарной культуры. Они могут проигнорировать просьбу открыть на остановке среднюю дверь, хотя она всегда заранее оплачивает проезд и предупреждает водителя, что нужно открыть среднюю дверь для детской коляски. Некоторые пассажиры высказали претензию о долгой стоянке транспорта на остановках.

Подводя итоги проверки замминистра Сергей Балакин заявил, что администрациям муниципальных районов, Саратова и руководству транспортных предприятий рекомендовано обратить особое внимание на необходимость организации и проведения проверок технического состояния систем отопления автобусов. По его словам, на период низких температурных режимов перевозчикам области рекомендовано пересмотреть расписание движения транспортных средств маршрутов регулярных перевозок сократив при этом длительность остановок с целью посадки/высадки пассажиров на промежуточных остановочных пунктах маршрутов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к декабрю 2016 года идея фикс саратовских властей о запуске скоростных трамваев окончательно потеряла свою актуальность, о внедрении электронных проездных в мэрии тоже больше не говорят, на первый план вышла тема замены «маршруток» на автобусы большей вместимости и сокращения интервала их движения. Чаяния населения до администрации Саратова донесли депутаты гордумы.

3 декабря на заседании постоянной комиссии по промышленности, транспорту, связи, торговле Саратовской городской думы чиновники из администрации доложили о развитии пассажирского транспорта. По их данным, маршрутная сеть городского общественного транспорта насчитывает на сегодняшний день 112 маршрутов, из которых 91 — автобусные, 10 — трамвайных и 11 — троллейбусных. Ежедневно на улицы Саратова выходит порядка 1000 единиц подвижного состава.

Городские парламентарии просили при проведении конкурсного отбора перевозчиков, который состоится в конце 2017 года, учесть обозначенные ими рекомендации. Кроме того, при обсуждении представленной информации члены комиссии говорили и о необходимости обеспечения жителей новых микрорайонов города транспортной инфраструктурой

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