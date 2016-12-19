Москва, 19 декабря, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства 19 декабря, прокомментировал трагедию в Иркутске, где в результате отравления суррогатной, содержащей алкоголь настойкой пострадали более 40 человек.

Bankivse.ru Настойка боярышника

Заседание правительства началось с разбора ситуации в Иркутске. По последним данным, 33 человека скончались. По словам Медведева, незаконный оборот спиртосодержащих жидкостей необходимо прекратить, ведь это уже бизнес, который вытесняет с рынка легальный алкоголь.

Кроме того, зачастую якобы медицинские препараты фасуются в довольно значительные емкости и продаются через автоматы, сказал Медведев. Глава правительства также призвал привлекать к ответственности тех, кто реализует такую продукцию через автоматы, поскольку это происходит полулегально.

«Лица, которые занимаются реализацией такой продукции, тем более если это происходит полулегально, должны привлекаться к ответственности», — заявил Медведев. «Это полное безобразие!»

При этом он отметил необходимость изъятия соответствующих препаратов из розничной торговли, после того как соответствующими законами будет ограничен их оборот.