Москва, 19 декабря, 2016, 13:49 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России «открытых» интернет-сообществ и сайтов, направленных на пропаганду суицида, не существует: заблокировано свыше десяти тысяч сообществ. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

Цитата из к/ф «Петербург. Только по любви ». режАксинья Гог, Наталья Назарова, Оксана Бычкова.2016. Россия На крыше

«Нами на сегодняшний день заблокировано более 10 тысяч сообществ и сайтов, которые эту информацию распространяли, с 2012 года нами такая работа проводилась. На сегодняшний день можно точно сказать, что «открытых» сообществ и сайтов не существует», — сказал Жаров.

Жаров отметил, что основная проблема — закрытые сообщества, в которые трудно проникнуть. Эти сообщества используют технологии тоталитарных сект.

«На сегодняшний день доказано, что 17 самоубийств были спровоцированы. Одна из спасённых девочек дала показания на конкретного человека», — сказал Жаров.

Он отметил, что ведомство делает всё возможное, чтобы дети были ограждены от этого зла. «Нами создана рабочая группа совместная с социальной сетью «ВКонтакте», потому что в основном молодёжь находится именно там, и с Роспотребнадзором», — сказал он.

Эта совместная работа позволяет выявлять опасные закрытые группы и удалять их из соцсетей до судебных решений. Жаров подчеркнул, что очень важно, чтобы жизнь подростков не была безразлична их родителям.

«Нужно следить, замыкается ребенок, появляются какие-то изменения в его поведении, нужно анализировать, почему это происходит. Потому что последствия могут быть фатальными», — пояснил он.

Напомним, в ноябре администратору одной из так называемых «групп смерти» в социальной сети Филиппу Будейкину (псевдоним «Филипп Лис») предъявлено обвинение в доведении до самоубийства. Следствием установлено 15 несовершеннолетних, состоявших в «группах смерти» и совершивших суициды в различных регионах РФ. Еще пять человек предприняли неудачные попытки самоубийства.