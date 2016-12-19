Москва, 19 декабря, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Международная федерация самбо прилагает максимум усилий для борьбы с допингом в спорте, и эти усилия высоко оценены Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря, об этом заявил президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков.

stevepb Допинг

«На всех крупнейших международных стартах, включая наш главный ежегодный турнир — Чемпионат мира по самбо, спортсмены сдают допинг-пробы, однако мы не ограничиваемся контролем над самбистами», — указал он, отметив, что упор делается на просвещении спортсменов.

«На каждом крупном старте по самбо ФИАС проводит образовательные семинары по антидопингу. На семинарах наши специалисты постоянно рассказывают обо всех нововведениях в документах ВАДА, а также совместно с участниками разбирают различные ситуации: жизненные, юридические, процедурные — всякие, но связанные в той или иной мере с антидопингом в спорте», — рассказал Шестаков.

Кроме того, заостряется внимание участников и гостей соревнований на вопросах борьбы с допингом при помощи различных акций во время турниров. «Любой желающий может пройти обучающий курс и итоговое тестирование по специальной образовательной программе ВАДА. Также в спорткомплексах мы размещаем огромные яркие баннеры, призывающие всех участников турнира — от президента ФИАС до волонтера — расписаться на них в знак согласия и поддержки принципов ВАДА. Оставляя свою подпись на таком баннере, спортсмены, тренеры и функционеры тем самым дают обещание, что будут придерживаться принципов чистоты в спорте и заявляют о недопустимости употребления допинга», — отметил Шестаков.

Особое внимание уделяется молодежи. «Зачастую случаи употребления допинга происходят не из-за злоупотребления, а по элементарному незнанию, поэтому мы думаем, что главное для нас — это образовывать нашу молодежь, доносить до нее как можно больше информации по этому вопросу», — говорит он.

В начале декабря прошло сразу два крупных международных молодежных турнира на Кипре: Чемпионат мира по самбо среди студентов под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU) и Чемпионат мира по самбо среди кадетов, генеральным спонсором которого выступила ПАО «НК «Роснефть». «Опрос молодых самбистов, проведенный специалистами ФИАС на этих мероприятиях, показал, что спортсмены демонстрируют высокий уровень знаний по вопросам борьбы с допингом. Таким образом, можно сказать, что задача — образовывать и вооружать знаниями в сфере борьбы с допингом — теоретически и практически — Международной федерацией самбо решается максимально», — заключил Шестаков.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что на использование допинга в спорте должно быть табу, но необходимо дать ему четкое определение, чтобы не было бесконечных манипуляций; также он отметил, что проблемы с допингом в российском спорте есть, но они есть и у других стран, работа по очищению в России будет продолжена. «Наше отношение к допингу абсолютно такое же, как и у всех других стран мира. Мы считаем допинг недопустимым в спорте. На использование допинга должно быть табу», — заявил Медведев в интервью российским телеканалам. «Более того, каждый спортсмен, мы об этом говорили с нашими спортивными руководителями, должен в любой момент иметь информацию, что является допингом, а что допингом не является, чтобы потом не было отговорок, что мы не знали», — пояснил он.

На прошлой неделе Международная федерация бобслея и скелетона приняла решение об отмене ЧМ-2017 в Сочи и переносе в другое место на фоне критики в адрес России после публикации второй части независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. О нежелании выступать в России заявил ряд иностранных спортсменов. Принято решение провести в феврале 2017 года мировое первенство по бобслею и скелетону в немецком городе Кенигзее.