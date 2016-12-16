Красноярск, 16 декабря, 2016, 19:40 — ИА Регнум. Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов встретился с Почетными гражданами города. Подобные встречи являются доброй традицией. На этот раз основной темой беседы стали ключевые проекты уходящего года, а также приоритеты развития Красноярска на ближайшую перспективу.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Встреча мэра Красноярска с Почетными гражданами

Эдхам Акбулатов подчеркнул, что 2016 год для города был непростым, но интересным и прошел под знаком общественных инициатив. Горожане реализовывали свои начинания в самых разных сферах. Ярким примером этой тенденции стал конкурс «Самый благоустроенный район». Этот проект глава города Красноярска представил на парламентских слушаниях Государственной Думы Российской Федерации в начале текущей недели.

«На слушаниях обсуждался проект федеральной программы по благоустройству общественных пространств в субъектах и муниципалитетах страны. Наш город вошел в число участников этой программы. В федеральном бюджете уже приняты решения, которые определили ресурсы финансирования на 2017 год. Средства будут направлены, прежде всего, на обновление дворовых территорий», — рассказал о результатах своей поездки участникам встречи Эдхам Акбулатов.

Почетный гражданин города Красноярска, Народный архитектор России Арэг Демирханов отметил, что участники городского конкурса «Самый благоустроенный район» из года в год создают удивительные проекты, преображают «четвёртый, зелёный» фасад города. Поэтому конкурс необходимо развивать, как и продолжать практику вовлечения горожан в создание современных общественных пространств.

Участники встречи уделили особое внимание образованию и созданию условий для самореализации молодежи. По мнению Почетного гражданина города Красноярска, академика РАН Иосифа Гительзона, развитие сети инженерных классов имеет ключевое значение для подготовки востребованных специалистов. В свою очередь глава города Красноярска поблагодарил известного биофизика за участие в качестве лектора в новом образовательном формате для старшеклассников «Информация. Проблема. Мысль», старт которому был дан на XII Красноярском городском форуме. Важность создания интересных форматов в сфере патриотического воспитания молодежи отметил Почетный гражданин города Красноярска, председатель Совета ветеранов Красноярского края Анатолий Самков.

Глава города Эдхам Акбулатов обратил внимание участников встречи и на такое важное направление работы муниципалитета, как создание новых мест в общеобразовательных учреждениях. «Буквально через четыре года, по прогнозам статистиков, количество красноярских школьников увеличится практически на 30 тысяч, — сказал он. — Поэтому для нас так важна реализация проекта строительства самой крупной школы в 6-м микрорайоне «Иннокентьевский».

В рамках встречи также были обозначены итоги реализации в 2016 году программ, касающихся переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, развития дорожной инфраструктуры, подготовки города к первой в истории России зимней Универсиады.

«Каждый из вас вовлечен в общественную жизнь Красноярска. И я искренне вам благодарен за такое ответственное отношение к родному городу. Ваши предложения, замечания очень важны для качественной реализации всех проектов», — подчеркнул в завершение встречи Эдхам Акбулатов.

Почетные граждане города Красноярска выразили надежду, что работа по всем ключевым направлениям развития столицы края будет продолжена и в будущем году, отметив, что проект бюджета города на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов является оптимальным для реализации этих планов.