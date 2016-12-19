Симферополь, 19 декабря, 2016, 13:34 — ИА Регнум. В Крыму представлен финальный туристский логотип полуострова — «Я. Крым точка притяжения». Об этом на пресс-конференции в Симферополе рассказал министр курортов и туризма региона Сергей Стрельбицкий.

Дмитрий Налбандян. Гурзуф. Крым. 1980

По его словам, конкурс по выбору логотипа, стартовавший в 2015 году, прошел в два этапа. Профессиональные дизайнеры подключились на втором этапе, когда уже прошел конкурс народных проектов.

Победила в конкурсе дизайнеров руководитель крымской организации Союза дизайнеров России Ольга Степанова. Она отметила, что «Я» в логотипе — это и заявление самого Крыма и «объединение общей любви к Крыму со стороны туристов».

Бренд представляет собой букву «Я», выполненную в гамме желтого, розового, зеленого и фиолетового цветов. В нее вписаны контуры полуострова.

Стрельбицкий отметил, что бренд будет использоваться как официальный туристский логотип полуострова — его установят в аэропорту Симферополя, а также будут применять в ходе ярмарок, фестивалей, конкурсов и публичных мероприятий.