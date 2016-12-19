Краснодар, 19 декабря, 2016, 13:33 — ИА Регнум. В Краснодаре торжественно открыли главную ёлку города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы 19 декабря, зеленая красавица на Театральной площади в полном убранстве теперь радует глаз горожан и гостей города.

Admkrai.krasnodar.ru Парад Дедов Морозов

Перед зрителями в минувшие выходные в театрализованной интермедии выступили сказочные герои: «Двое из ларца», «Снеговик», «Снежная баба», Дед Мороз, Снегурочка, герои кинофильмов, ростовые куклы. Оживили праздник и более 300 Дедов Морозов и Снегурочек, которые поучаствовали в костюмированном параде. Под звуки оркестра участники парада прошли по улице Красной до главной площади краевого центра на праздник «Новогодняя звезда».

Завершила церемонию театрализованная программа, посвященная Году российского кино. Собравшиеся смогли принять участие в играх, конкурсах и викторинах, а также послушать музыкальные номера.

В этом году на Театральной площади в отдельной зоне размещены десять аттракционов, что, по замыслу организаторов, вместе с праздничной иллюминацией должно создать особую новогоднюю атмосферу на главной городской площади. В новогоднюю ночь по традиции здесь состоится большой праздничный концерт — для самых активных и весёлых.

Также в прошедшие выходные в краснодарском Дворце искусств состоялся первый в этом году новогодний спектакль творческого объединения «Премьера» «Красота несказанная» по мотивам пушкинских сказок. Благотворительные спектакли в дни рождественских каникул увидят более 19 тысяч юных зрителей. Всего будет дано 22 представления.

Всего же новогодние представления на разных площадках города во всех внутригородских округах за время зимних школьных каникул увидят свыше 55 тысяч юных краснодарцев. Они побывают на новогодних утренниках, представлениях, спектаклях, их в городе организовано огромное количество.

Добавим, что в Краснодаре планируется проведение более 300 праздничных мероприятий.