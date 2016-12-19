Нальчик, 19 декабря, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Следствие в Кабардино-Балкарии установило женщину, которую подозревают в убийстве собственного ребенка. Преступление было совершено в апреле 2015 года, однако на след подозреваемой в его совершении правоохранители напали только спустя почти два года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колючая проволока

Женщина задержана, ей предъявлено обвинение по статье убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сообщили ИА REGNUM 19 декабря в пресс-службе СКР по региону.

По данным следователей, мать двоих детей родила ребенка втайне от своего мужа и, решив, что не сможет вырастить еще одного малыша, решила избавиться от него. Она завернула новорожденного в мешок и бросила в кучу мусора рядом с железнодорожными путями по улице Ингушской в городе Нальчике. Здесь его обгоревшее тело нашли рабочие, убиравшие территорию.

Как показала судебно-медицинская экспертиза, ожоги на теле ребенка были причинены посмертно. Причиной смерти малыша стало переохлаждение. Подозреваемая задержана и призналась в содеянном. В настоящее время готовятся необходимые документы для ходатайства перед судом об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Для того чтоб найти мать-убийцу, следствие отрабатывало множество версий и лиц, которые могли бы его совершить: проверялись данные женских консультаций, устанавливались женщины, находившиеся в состоянии беременности, но не вставшие на учет, а также женщины из неблагополучных семей и ведущие асоциальный образ жизни, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

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Жительницу Дагестана подозревают в убийстве ребенка

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле текущего года на территории диагностического центра в Нальчике был найден труп девятимесячной девочки c множественными телесными повреждениями, завернутый в черный полиэтиленовый пакет. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. О результатах его расследования пока не сообщается.

В октябре 2016 года на одной из улиц дагестанского Хасавюрта было найдено тело новорожденного. В убийстве подозревается 24-летняя мать ребенка.