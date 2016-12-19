Москва, 19 декабря, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Давление на выборщиков в США — это попытка доведения американской демократии до суицида. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря, об этом заявил вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Momonator Хакеры

«Американская элита в панике от победы Трампа и пытается осуществить хакерский взлом сознания американских граждан, внушить им идею о придуманных кибератаках России. В ход пошла тяжелая артиллерия в лице господина Киссинджера», — считает парламентарий.

По ее мнению, «США рискуют запутать и запугать своих граждан до состояния гражданской асфиксии, как они уже неоднократно делали в мире через сетевые войны, официально являющиеся доктриной США.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, комментируя обвинения Вашингтона в адрес российского руководства, которое якобы санкционировало «хакерские атаки» на предвыборный штаб экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, заявил, что уверен в существовании российской киберагрессии. Американская сторона должна делать то же самое — проводить хакерские атаки против русских.

«Я не сомневаюсь, что русские взламывают нас. И я надеюсь, что мы совершаем некоторые атаки там», — сказал Киссинджер в интервью телеканалу CBS News.