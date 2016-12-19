Хельсинки, 19 декабря, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Объёмы продаж в туристическом секторе Финляндии вырастут к 2020 году на 20%. Более 90% участников рынка собираются расширить свой бизнес в ближайшие годы. Об этом свидетельствует опрос, проведённый финской Ассоциацией предприятий туристического и ресторанного сектора MaRa, сообщает издание The Helsinki Times.

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150 крупнейших предприятий туристической отрасли страны обеспечат к 2020 году порядка 7 тыс. новых мест. При этом, по словам исполнительного директора MaRa Тимо Лаппи, работодатели могут в будущем столкнуться с нехваткой квалифицированных кадров. Кроме того, сокращение численности трудоспособного населения также замедлит рост индустрии гостеприимства, подчеркивает Лаппи.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, уровень безработицы в Финляндии в октябре 2016 года составил 8,1%. Число безработных сократилось на 18 тысяч человек по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составило 217 тысяч.