Москва, 19 декабря, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Налоговая нагрузка в России при цене барреля нефти в 40 долларов составляет 32% ВВП. Министерство финансов России при таком уровне сможет выполнить бюджетные обязательства. С таким заявлением выступил на пленарной сессии съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) глава Минфина Антон Силуанов.

ptra Нефть

«Если посмотреть на перспективу, я могу сказать следующее: достаточно этого объема доходов, чтобы выполнить все наши обязательства», — заявил Силуанов.

По словам Силуанова, Минфину выгодно снижение налогов для налогоплательщиков, которые всегда платят вовремя. А вот уклоняющихся от налогов нужно выявлять и выводить из тени.

Напомним, Совет Федерации РФ принял федеральный бюджет РФ на 2017 год, а также на плановый период 2018 и 2019 гг. Документ утверждён с дефицитом 3,2% ВВП в 2017 году с постепенным снижением до 1,2% ВВП — в 2019 году.

При этом бюджет рассчитан при цене не нефть в $40 за один баррель и уровне инфляции, не превышающем четыре процента в течение всего периода с 2017 по 2019 гг.