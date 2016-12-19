Липецк, 19 декабря, 2016, 13:23 — ИА Регнум. В Липецке ночью 17 декабря сгорел приют для животных «Территория спасения», который располагался в садоводческом товариществе «Тракторостроитель-2». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС, огонь уничтожил сгораемые конструкции садового дома. Причина пожара не установлена.

ИА REGNUM Бездомный кот

По данным зозащитников, которые организовали приют своими силами, в момент возгорания в приюте находились 18 животных, из них 16 спасены и находятся в безопасности. Еще две кошки пропали. Никто не пострадал, хотя в доме в это время находились и люди, и больные животные. Вместе с домом сгорели запасы, необходимые для лечения и содержания животных — в том числе медикаменты, наполнители, пеленки — почти на 30 тысяч рублей. В группе в социальной сети был объявлен сбор средств для помощи сгоревшему приюту, однако сообщество было заблокировано из-за «подозрительных сборов на благотворительные цели».

По мнению зоозащитницы Екатерины Бильбао, пожар в приюте не был случайностью — его подожгли намеренно. Женщина на новой странице приюта «В контакте» заявила, что на приют регулярно организуются атаки: например, неделей ранее к приюту подбросили мешок с частями тел и шкурами собак, а затем волонтеров обвинили в живодерстве. Блокировку сообщества Бильбао также объясняет действиями злоумышленников, так как для этого администрация сайта должна была получить много жалоб от других пользователей.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, Липецкая область становится печально известной из-за участившихся случаев живодерства и нападений на животных. В начале ноября несколько детей у Центрального рынка на глазах у прохожих подбрасывали в воздух котенка и отбивали его палками, чтобы посмотреть, как далеко он улетит. Котенка у детей отобрали и передали зоозащитникам две женщины. Задние лапы у животного оказались вывернуты, позвоночник — сломан, начались проблемы с мочеиспусканием. В Липецке нет ветеринарных клиник с опытом лечения животных после таких травм, поэтому котенка отправили в Санкт-Петербург. Зоозащитница, которая занималась лечением котенка, оставила его жить у себя.

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После этого липецкие активисты рассказали о кошке, которую осенью нашли на улице — беременную и с несколькими пулями в теле. Из новорожденных котят выжил только один, а в ноябре кошку прооперировали. В ходе операции удалось извлечь большую часть пуль, однако четыре из них так и остались в теле коши — он были расположены слишком близко к позвоночнику, и во время операции был риск задеть нервные окончания. Сейчас кошка находится на передержке, на ее восстановление после операции добровольцы собирают средства.

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В Липецке рядом с супермаркетом нашли труп изувеченного живодерами щенка

Жители Липецка присоединились ко Всероссийской акции в защиту животных, организованной в ответ на громкое дело живодерок из Хабаровска. На площади Петра Великого липчане 12 ноября провели пикет, на котором собирали подписи за ужесточение наказания за издевательство над животными. По мнению зоозащитников, для эффективной борьбы с живодерами также нужно решить проблему бездомных животных — если за жизнью зверей, которых забрали из приюта, следят кураторы (хотя с их нагрузкой и это бывает проблематично), то пропажу бегающего по двору щенка или котенка могут попросту не заметить. При этом на сторону живодеров и «догхантеров», намеренно или нет, зачастую становятся сами чиновники. Так, в Липецкой области в 2015 году после гибели двух человек от вируса бешенства начались массовые отравления и отстрелы собак. В Ельце в феврале 2016 года на рынке произошла настоящая бойня: в животных стреляли запрещенным ядом, который вызывает судороги и мучительную медленную смерть. За агонией бездомных животных пришлось наблюдать и детям, которые находились на рынке. Бойня была организована среди белого дня, когда на рынке было полно людей, и продолжалась около часа. Активисты и авторы появившейся после этого случая петиции возложили ответственность за произошедшее на главу городского округа города Ельца Сергея Панова, так как прокуратурой ему было выдано предписание построить приют для бездомных животных. Столичные зоозащитники также считают, что разбрасывают на улицах отравленных приманки с ведома муниципальных властей, прикрываясь «догхантерами», — запрещенные методы обходятся дешевле, чем установленный законом алгоритм по отлову, обследованию и стерилизации животных.