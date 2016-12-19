Вашингтон, 19 декабря, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Коллегия выборщиков США в каждом штате страны соберется 19 декабря для того, чтобы официально присудить победу Дональду Трампу, несмотря на попытки противников республиканца помешать его приходу в Белый дом, сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Протесты запланированы в столицах штатов, однако они, скорее всего, не смогут убедить выборщиков отказаться от Трампа. Так, опрос членов коллегии показал, что они испытывают крайне мало желания голосовать за альтернативных кандидатов.

В свою очередь, выборщики-республиканцы отметили, что их заваливают электронными и обыкновенными письмами и телефонными звонками с призывами не поддерживать Трампа. И часто рассылка является частью скоординированных кампаний.

«Эти письма на самом деле создают достаточно мрачную картину», — заявил Ли Грин, выборщик-республиканец от штата Северная Каролина. «Они по-настоящему в шоке. Они в действительности верят пропаганде. Они считают, что наша страна действительно скоро окажется под контролем темной и зловещей силы».

"Я получил несколько тысяч электронных писем с просьбой не голосовать за Трампа. Я их все выбросил», — отметил Вирт Э. Йергер, выборщик — республиканец от штата Миссисипи.

Совместная сессия Конгресса запланирована на 6 января, когда будут подтверждены результаты голосования выборщиков. Председателем на заседании будет уходящей вице-президент США Джо Байден. Как только результат голосования коллегии выборщиков будет подтвержден, будет объявлен победитель, который примет присягу 20 января.