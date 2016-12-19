Москва, 19 декабря, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Рубль получит достаточно мощный толчок к укреплению 20 декабря в связи с началом налогового периода. Ожидаемые рост спроса на рубль и предложения валюты, скорее всего, уже в ближайшее время позволят российской валюте отыграть часть потерянных в связи с повышением ставки ФРС позиций, говорит аналитик АЛОР БРОКЕР Кирилл Яковенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль к доллару

«Текущая неделя для рынка пройдет достаточно спокойно. Это последняя в уходящем году торговая неделя для американского рынка: с учетом предстоящих долгих рождественских каникул, часть инвесторов предпочтут зафиксировать прибыль и закрыть позиции, что может, в частности охладить доллар. Повышение ставки ФРС состоялось, крупные блоки статданных опубликованы, рынок готовится к праздникам, однако это не значит, что уровни начал недели сохранятся вплоть до конца года», — говорит эксперт.

«Уже завтра, 20 декабря, рубль получит достаточно мощный толчок к укреплению в связи с началом налогового периода. Ожидаемые рост спроса на рубль и предложения валюты, скорее всего, уже в ближайшее время позволят российской валюте отыграть часть потерянных в связи с повышением ставки ФРС позиций и закрепиться вблизи 61 к доллару, а в случае небольшой коррекции по нему даже протестировать к четвергу-пятнице уровни ниже 60,5. В целом же до конца года рубль останется в интервале 60,5−62 к доллару», — прогнозирует аналитик.

Каких-то значительных событий на этой неделе рынок не ждет — не исключена слабая реакция на выступление главы ФРС Джанет Йеллен, но вряд ли ее речь внесет сумбур на рынок, полагает Яковенко. «Принятое на прошлой неделе решение Федрезерва о повышении ставки на 0,25% уже отыграно, а перспективы дальнейшего ужесточения кредитной политики в связи с инаугурацией Трампа не выглядят столь уж определенными», — уверен эксперт.

Европейская валюта остается в числе аутсайдеров, констатирует аналитик. «Итоги плебисцита в Италии существенно пошатнули позиции европейской валюты и при условии сохранения позиции ЕЦБ относительно политики количественного смягчения, евро до конца недели и года совершенно точно продолжит следовать в направлении паритета с долларом. В ближайшие дни существенных изменений не предвидится, однако нельзя исключать возможности тестирования рынком уровня 64 рублей за евро», — предполагает Яковенко.