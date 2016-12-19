Рыбинск, Ярославская область, 19 декабря, 2016, 13:14 — ИА Регнум. 17 декабря в Рыбинске Ярославской области состоялось главное предновогоднее событие, ожидаемое целый год — НаШествие Дедов Морозов. По улицам города прошли полторы тысячи белобородых волшебников, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в администрации Рыбинска. В целом в празднике приняли участие около четырех тысяч человек.

Фото пресс-службы администрации города Рыбинска НаШествие Дедов Морозов

Красно-белая колонна Дедов Морозов, в которой шли и жители Рыбинска, и гости города, прошествовала по улице Крестовой под новогодние мелодии. Новацией шествия в этом году стали празднично украшенные автомобили — участники конкурса «Рыбинское автоНаШествие». Главный Дед Мороз страны из Великого Устюга традиционно был во главе шествия — на этот раз на белом лимузине.

«В этом году у наших Дедов Морозов особенная миссия. Они идут к детям, которым нужна наша помощь и поддержка: детям с ограниченными возможностями здоровья, воспитанникам детских домов. С сегодняшнего дня Деды Морозы начнут разносить им подарки», — сказал глава Рыбинска Денис Добряков.

Финальной точкой шествия стала площадь у Дворца спорта «Полёт». Здесь зажгли огни на главной ёлке города и устроили общий хоровод. Отдельным сюрпризом праздника стал фейерверк.