Душанбе, 19 декабря, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Порядка двух десятков имам-хатыбов мечетей Согдийской области с начала 2016 года осуждены за причастность к запрещенной в Таджикистане организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает радио «Озоди».

diegoattorney За решеткой

Власти утверждают, что таким образом проводят чистку рядов священнослужителей от последователей религиозно-экстремистских организаций, в том числе и движения «Братья-мусульмане».

«Целью этой экстремистской организации является изменение конституционного строя Таджикистана, создание исламского халифата — сначала путем призывов, а затем и насильственными методами», — цитирует издание слова заместителя председателя суда города Канибадама Шухрата Ахрорзоды, который рассматривал дело пяти имам-хатыбов местных мечетей.

По словам адвокатов, священники «лишь призывали других жителей к исламу и хотели через мирные призывы увеличить количество своих последователей и число верующих в стране». Правозащитники утверждают, что несмотря на признание подсудимых в причастности к организации, обвинение в попытках изменения конституционного строя не было доказано.

Отметим, что движение «Братья-мусульмане» признано Верховным судом Таджикистана экстремистско-террористической организацией, ее деятельность в стране запрещена с 2006 года.

В Согдийской области задержания имам-хатыбов начались в марте 2016 года, первый приговор за причастность к «Братьям-мусульманам» был вынесен уже в июне. Тогда семеро священнослужителей были осуждены к различным срокам заключения — от трех лет до трех лет и четырех месяцев.