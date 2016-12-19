Москва, 19 декабря, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Карикатурист Андрей Бильжо своими высказываниями о Зое Космодемьянской оказал либералам медвежью услугу, считает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков. Об этом он сегодня, 19 декабря, заявил корреспонденту ИА REGNUM.

Аркадий Зарубин Андрей Бильжо

«Понятно, что в самом этом лагере скептическое отношение к традиционным оценкам Великой Отечественной войны и образам многих ее героев весьма популярно. При этом, не стоит напоминать, что Бильжо к политикам себя никогда не причислял. В то же время, сам он неоднократно высказывался в поддержку либеральных политиков. Например, во время думской кампании 2011 года он отмечал, что «почти всю свою сознательную выборную жизнь голосовал за «Яблоко». А накануне выборов столичного мэра в 2013 году обещал поддержать Алексея Навального, впрочем, с оговоркой, что «у Собянина в команде много симпатичных людей, искренне желающих сделать для Москвы хорошее», — отметил Нейжмаков.

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По его словам, в глазах и тех, кто помнит Андрея Бильжо, и тех, кто узнает о нем в связи с недавним скандалом, он будет ассоциироваться именно с либеральными силами. Слова художника-карикатуриста о Зое Космодемьянской явно не помогут либералам расширить базу своей поддержки, уверен он. Показательно, что ведущие либеральные политики предпочли высказываний Бильжо не комментировать, так как поддержание интереса к этой теме работает против них.

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«Есть и более глобальный аспект, — добавил политолог. — Насколько серьезно подобные высказывания бьют по образам героев войны и оценкам Победы. Обычно в таких случаях принято упоминать про «Окно Овертона». Но не стоит забывать, что отношения основной части россиян к итогам Великой Отечественной войны и ее героям поколебать не так просто. В 90-е негативной информации на эту тему в ведущих СМИ было очень много, такая политика тогда проводилась при активной поддержке властей. Но во время федеральных выборов 1995—1996 годов команда Бориса Ельцина была вынуждена вновь апеллировать к памяти о Победе. В ходе президентской гонки 1996 года Ельцин обратился к волгоградским ветеранам как к «сталинградцам» и дал понять, что не будет препятствовать возращению городу предыдущего названия. Это самый известный политический ход, сделанный командой первого президента в данном направлении. Но ведь и в 1995 году власти учреждают орден Жукова, организуют на Красной площади парад с участием ветеранов. А министр обороны Павел Грачев, принимая парад военной техники на Поклонной горе, произносит фразу «наш советский народ». Это были уступки общественному мнению, сохранившемуся вопреки масштабной информационной кампании, в рамках которой оценки Великой Отечественной войны ставились под вопрос».

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Напомним, что Андрей Бильжо назвал Зою Космодемьянскую шизофреничкой, а эшафот сравнил с подиумом. Генпрокуратуре предстоит дать правовую оценку этим высказываниям карикатуриста о подвиге первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны, участницы партизанского отряда Зои Космодемьянской, погибшей от рук фашистов.