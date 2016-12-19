Ярославль, 19 декабря, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Рынок строительства жилья в Ярославской области за 11 месяцев 2016 года вырос на 6%, в прошлом году было падение на 18%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославльстате.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Стройка

Оживление на строительном рынке наиболее интенсивно наблюдалось в первые 4 месяца 2016 года и на пике в апреле достигло 34%. В летние месяцы наметился спад, но в октябре рынок вновь ожил дав рост в 54%. Для сравнения в прошлом году строительная отрасль ушла в минус на 18%.

«Основные показатели нам дает строительство многоквартирных домов, по всем месяцам рост по вводу жилья. Общий рост за 11 месяцев 15% (в 2015 году было всего 3%). Индивидуальное жилое строительство тоже дает положительную динамику в 7%. Отдельных промышленных объектов в этом году не сдавалось, только различные пристройки», — рассказала главный специалист отдела строительства Ярославльстата Лариса Бекренева.

В 2016 году построено 30 105 зданий, введено в строй 3 226 998 кв. метров жилья. По словам специалиста Ярославльстата, есть показатели и в социальной сфере. В Ярославле, Угличе и Рыбинском районе сданы 4 плавательных бассейна. В Ростове и Ярославле завершено строительство поликлиник.