Москва, 19 декабря, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Следственный комитет подозревает руководство компании ОАО «ТПК Яшма» в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении СКР.

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По версии следствия, руководители компании в 2011 — 2012 годах вступили в сговор и создали преступную схему уклонения от уплаты налогов. Ими был создан фиктивный документооборот, в котором принимали участие 24 фирмы-однодневки.

С помощью этой схемы руководители ювелирной компании обеспечили получение драгоценных металлов через банковское учреждение без уплаты налога на добавленную стоимость, в результате чего не были уплачены налоги более чем на 7 млрд рублей.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Уклонение от уплаты налогов руководством ювелирной компании в особо крупном размере», в офисах компании проведены обыски, были изъяты документы и оборудование.

Следователи будут предпринимать все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.